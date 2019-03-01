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Супербой войдёт в команду второго сезона «Титанов» DC

В финале «Титанов» сверкнул частями тела загадочный персонаж из Метрополиса. Прихватив собачку с горящими глазами, он скрылся в ночи в направлении второго сезона. Несложно было сложить два и два, чтобы узнать в этой парочке Супербоя и его верного пса Крипто.

Так и есть — персонажи комиксов DC примкнут к команде юных Титанов в продолжении супергеройского боевика. Героев возглавляет бывший Робин Дик Грейсон (Брентон Туэйтс). Вместе с ним бьются Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли).

Супербой — в миру Коннер Кент — типичный подросток, только из стали. Юношеский максимализм, поиск места под жёлтым солнцем и правды о своём прошлом сводят его с группой таких же, как он, отщепенцев с суперспособностями. В них он найдёт семью и ответы, которых совсем не хотел.

Сыграет Супербоя начинающий австралийский актёр Джошуа Орпин.

Исполнительными продюсерами сериала для потокового сервиса DC Universe остаются Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти («Стрела») и Сара Шехтер. Warner Bros. TV, Weed Road Pictures и Berlanti Productions отвечают за производство.

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Титаны
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