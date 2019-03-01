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«Зубастики: Новая пирушка» — трейлер, постер и дата выхода комедийного ужастика

Заявленный в начале прошлого года восьмисерийный веб-сериал «Зубастики: Новая пирушка» обзавёлся официальным трейлером, постером и датой выхода. Премьера состоится на потоковом сервисе Shudder 21 марта.

Культовый фантастический комедийный ужастик 1986 года повествует о том, как злобные и чрезвычайно прожорливые пушистики прилетают на Землю из глубин космоса, чтобы уничтожить нашу цивилизацию. Туда же следом прибывают космические охотники за головами, дабы истребить монстров.

В сериале преследуемые охотниками Зубастики возвращаются на нашу планету с тайной миссией. Тут их пути пересекаются со старшеклассником Кристофером (Джои Морган), любовью всей его жизни Даной (Стефи Чин-Сальво), лучшим другом Чарли (Бжаун Роден) и мамой Вероникой (Кирстен Робек). Также в сериале снимаются Гилберт Готтфрид и Томас Леннон.

Сериал снял Джордан Рубин («Бобры-зомби») по сценарию, который написал вместе с Алем и Джоном Капланами. Исполнительными продюсерами выступают коллеги по оригинальному франчайзу Руперт Харви и Барри Оппер.

Постер:

Постеры сериала «Зубастики: Новая пирушка»
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Видео Зубастики: Новая пирушка
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