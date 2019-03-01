Syfy заказал съёмки комедийного сериала «Пришелец-постоялец» с Аланом Тьюдиком

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy дал добро на съёмки первого сезона сериала «Пришелец-постоялец» — многосерийной экранизации комикса Resident Alien Питера Хоргана и Стива Паркхауса от издательства Dark Horse Comics. Главную роль в проекте получил Алан Тьюдик («Светлячок», «Роковой патруль»).

Центральный персонаж чёрной комедии — инопланетянин Гарри (Тьюдик), чей космический корабль потерпел крушение на Земле. Осев в провинциальном городе штата Колорадо под личиной местного врача, пришелец постепенно обживается на новой планете. Однако чем дольше он живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии, которая заключается в спасении человечества.

Помимо Тьюдика в постоянный актёрский состав зачислены Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд и Леви Филер.

Пилот снял Дэвид Добкин («В пустыне смерти») по сценарию Криса Шеридана («Гриффины»); последний значится исполнительным продюсером проекта наряду с Майком Ричардсоном, Китом Голдбергом, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. В производстве заняты Universal Cable Productions, Dark Horse Entertainment и Amblin TV. Съёмки начнутся этим летом в Ванкувере.