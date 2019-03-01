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«Босх» — трейлер пятого сезона с датой выхода

Пятый сезона «Босха» от потокового сервиса Amazon заполучил полноценный трейлер и дату выхода — сериал вернётся на экраны 19 апреля.

Многосерийная экранизация серии романов-бестселлеров повествует о детективе Гарри Босхе из Лос-Анджелеса. Титульную партию исполняет Титус Уэлливер. События пятого сезона разворачиваются спустя год с небольшим после того, как Босх расквитался с убийцей своей матери. Всплывают новые свидетельства по старому делу, отбрасывающие тень на детектива, а также происходит убийство в голливудской фармацевтической индустрии. Оба случая заставляют Босха вновь пойти на риск и пуститься по следу убийц.

Помимо Уэлливера в основном актёрском составе состоят Джэми Гектор, Эми Акино, Мэдисон Линтц и Лэнс Реддик.

Автор литературного первоисточника Майкл Коннелли работает над проектом в качестве исполнительного продюсера. Компанию ему составляют шоураннеры пятого сезона Эрик Овермиер («Прослушка») и Дэниел Пайн. Производство на контроле у Fabrik Entertainment.

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