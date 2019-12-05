«Игра престолов», «Хранители» и «Дрянь» названы лучшими сериалами 2019 года

Конец года — традиционное время «разбрасывать и собирать» разнообразные награды и, разумеется, выбирать лучших из лучших. Американский институт киноискусства тщательно проанализировал вклад различных сериалов в культуру и общество, их художественную значимость и способность вдохновлять аудиторию — и назвал победителей ежегодной премии AFI Awards.
Разумеется, не могла остаться без награды с почётом завершившая в этом году своё «победное» шествие «Игра престолов»; а собравшая всё что можно «Дрянь» и вовсе удостоилась специального приза.
Вот они, лучшие сериалы 2019 года (в произвольном порядке):
- «Игра престолов»
- «Хранители»
- «Чернобыль»
- «Вице-президент»
- «Корона»
- «Фосс/Вердон»
- «Поза»
- «Наследники»
- «Невероятное»
- «Когда они нас увидят»
Специальный приз — «Дрянь»