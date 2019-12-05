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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Игра престолов», «Хранители» и «Дрянь» названы лучшими сериалами 2019 года

Конец года — традиционное время «разбрасывать и собирать» разнообразные награды и, разумеется, выбирать лучших из лучших. Американский институт киноискусства тщательно проанализировал вклад различных сериалов в культуру и общество, их художественную значимость и способность вдохновлять аудиторию — и назвал победителей ежегодной премии AFI Awards.

Разумеется, не могла остаться без награды с почётом завершившая в этом году своё «победное» шествие «Игра престолов»; а собравшая всё что можно «Дрянь» и вовсе удостоилась специального приза.

Вот они, лучшие сериалы 2019 года (в произвольном порядке):

Специальный приз«Дрянь»

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Темы
 
Игра престолов Дрянь Хранители
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