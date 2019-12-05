«Затерянные в космосе» — расширенный трейлер второго сезона приключенческой фантастики

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Масштаб событий нарастает. Потоковый сервис Netflix выкатил расширенный трейлер второго сезона «Затерянных в космосе». Продолжение приключенческой фантастики о космических путешественниках Робинсонах подписчики цифровой платформы смогут увидеть 24 декабря.

Научно-фантастическая драма рассказывает о семье Робинсонов, отправившихся на другую планету. По вине обстоятельств их космический корабль оказывается слишком далеко от места назначения, и экипажу придётся пережить множество опаснейших приключений. Во втором сезоне Робинсонам и другим членам экипажа, помимо других задач, предстоит справиться с важнейшей миссией — отыскать куда-то запропастившегося робота.

В сериале шоураннера Зака Эстрина («Побег») и сценаристов Мэтта Сазама и Бёрка Шарплесса снимаются Тоби Стивенс, Молли Паркер, Тейлор Расселл, Паркер Поузи, Максвелл Дженкинс, Игнасио Серричио и другие.