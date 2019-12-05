«Ведьмак» — персонажные постеры тёмного фэнтези

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появились персонажные постеры многосерийного фэнтези «Ведьмак». Отдельного плаката пока удостоились лишь главные герои истории — Геральт (Генри Кавилл), Цирилла (Фрейя Аллан) и Йеннифер (Аня Чалотра). У каждого постера собственная подпись с общей отсылкой к официальному слогану сериала о творениях рук человеческих.

До премьеры первого сезона телеэкранизации знаменитой фэнтезийной саги Анджея Сапковского остаётся всего две недели — восьмисерийный первый сезон выходит 20 декабря. Съёмки второго сезона, в ноябре официально одобренного потоковым сервисом Netflix, планируют начать в феврале.