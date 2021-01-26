Гениальный переговорщик Андрей Бурковский в трейлере триллера «Медиатор»

Манипулятор, псих, гений, лжец — и всё это о главном герое психологического триллера «Медиатор». Потоковый сервис START опубликовал трейлер сериала с Андреем Бурковским в главной роли. Также в основной актёрский состав входят Юлия Пересильд, Дарья Мороз и Ирина Старшенбаум. Премьерная дата пока отсутствует.

Главный герой — профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Бурковский), благодаря умению убеждать спасающий человеческие жизни. Он настолько хорошо разбирается в людях, что давно никому не верит, даже себе. Впрочем, это не мешает выпускнику Академии Управления МВД крупно зарабатывать — за очень большую плату Павлов помогает финансовым воротилам уладить проблемы в любых переговорах.

Сценарий написала Анна Козлова, за режиссуру отвечает Артём Аксененко. В сериале также играют Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельник, Даниил Воробьёв, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Антон Кузнецов и другие.

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