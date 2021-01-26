 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Зрители увидят «Годзиллу против Конга» на два месяца раньше Звезда «Игры престолов» записалась в «Песочного человека» Нила Геймана «Титаны» DC нашли травмированную Джокером Бэтгёрл в лице Саванны Уэлч Накаба Судзуки напишет сценарий нового аниме-фильма «Семь смертных грехов» «Гуляй, Вася! 2» — кадры и постер комедии Романа Каримова без главных героев первого фильма
4
СЕРИАЛЫ
444
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Гениальный переговорщик Андрей Бурковский в трейлере триллера «Медиатор»

Манипулятор, псих, гений, лжец — и всё это о главном герое психологического триллера «Медиатор». Потоковый сервис START опубликовал трейлер сериала с Андреем Бурковским в главной роли. Также в основной актёрский состав входят Юлия Пересильд, Дарья Мороз и Ирина Старшенбаум. Премьерная дата пока отсутствует.

Главный герой — профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Бурковский), благодаря умению убеждать спасающий человеческие жизни. Он настолько хорошо разбирается в людях, что давно никому не верит, даже себе. Впрочем, это не мешает выпускнику Академии Управления МВД крупно зарабатывать — за очень большую плату Павлов помогает финансовым воротилам уладить проблемы в любых переговорах.

Сценарий написала Анна Козлова, за режиссуру отвечает Артём Аксененко. В сериале также играют Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельник, Даниил Воробьёв, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Антон Кузнецов и другие.

Постер:

Постеры сериала «Медиатор»
Темы
 
Видео Медиатор
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

18Андрей Бурковский сыграет крутого переговорщика в триллере «Медиатор»

Тоже интересно

10Сильвестр Сталлоне использует суперсилы на первом кадре экшен-триллера «Самаритянин» 5Зрители увидят «Годзиллу против Конга» на два месяца раньше 50Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион и другие важные участники смертельного турнира на первых кадрах «Мортал Комбат» 13Кентаро Миура опубликует новую главу манги «Берсерк» в январе 21Netflix даёт жару: первые фрагменты из «Армии мертвецов», «Красного уведомления» и других громких потоковых кинопремьер 2021 года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Андрей Бурковский сыграет крутого переговорщика в триллере «Медиатор»
 
Гениальный переговорщик Андрей Бурковский в трейлере триллера «Медиатор»

Тоже интересно

 
Кино Время слушать: официальное музыкальное видео «007: Не время умирать»
 
Кино Джим Керри согласен на «Маску 2», но только с безумным режиссёром
 
Кино «Хищник» — расширенный телеролик
 
Кино Гаю Ричи не особо важна этническая составляющая в новом «Аладдине»
 
Кино «Терминатор: Тёмные судьбы» выдыхается на старте кинопроката
 
Кино Исследование выяснило, что зрители одобряют новую Русалочку
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00ЕВА (трансляция)
 

Выйдут в январе

 
28 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
31 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в феврале

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Телеовощи – 376: Хорошее название для рок-группы
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 446: «Реальные пацаны против зомби» и «Смертельная зона»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Телеовощи – 375: Опасное словосочетание
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru