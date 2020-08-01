Андрей Бурковский сыграет крутого переговорщика в триллере «Медиатор»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис START готовит многосерийный психологический триллер под названием «Медиатор» с Андреем Бурковским, Юлией Пересильд и Дарьей Мороз. Съёмки проекта недавно стартовали, и в сети уже есть первый ролик о создании сериала.

Главный герой остросюжетной драмы — профессиональный переговорщик Андрей Петров (Бурковский), благодаря умению убеждать спасающий человеческие жизни. Протагонист настолько хорошо разбирается в людях, что давно никому не верит, даже себе. Впрочем, это не мешает выпускнику Академии Управления МВД крупно зарабатывать — за очень большую плату Петров помогает финансовым воротилам уладить проблемы в любых переговорах.

Режиссирует сериал Артём Аксененко по сценарию Анны Козловой. В проекте также задействованы Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельник, Даниил Воробьёв, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Антон Кузнецов и другие.