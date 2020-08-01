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Крис Рок объявляет войну Джейсону Шварцману в тизере четвёртого сезона «Фарго»

В сети появился свежий тизер четвёртого сезона «Фарго» от кабельного канала FX. Новая часть криминальной антологии Ноя Хоули и без того долго добиралась до экранов, а позже на её апрельскую премьеру повлияла пандемия. У четвёртого сезона до сих пор нет даты выхода, но видеоролик обещает, что возвращение не за горами.

События новой главы разворачиваются в 50-х годах на севере США, наводнённом мигрантами. В Нью-Йорк и Чикаго прибывают итальянцы, а из южных штатов страны — афроамериканцы. Между приезжими разгорается настоящая война за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются шаткого мира — итальянцы и афроамериканцы сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, а скрепляет сделку обмен старшими сыновьями.

В четвёртом сезоне играют Крис Рок, Джек Хьюстон, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Джереми Харрис, Сальваторе Эспозито, Эндрю Бёрд, Гаэтано Бруно, Энджи Уайт, Франческо Аквароли, Эмири Крачфилд, Эмбер Мидфандер и Тимоти Олифант.

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Темы
 
Видео Фарго
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