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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Автор «Викингов» работает над сиквелом «Викинги: Вальхалла» для Netflix

Майкл Хёрст — создатель сверхуспешного приключенческого экшена «Викинги» на канале History — не собирается уходить из мира суровых скандинавов. Netflix заказал автору многосерийный сиквел исторической драмы под названием «Викинги: Вальхалла». Щедрый потоковый сервис одобрил производство 24 эпизодов. Пока неизвестно, войдут ли все серии в один сезон или их разобьют на две главы.

События продолжения разворачиваются спустя 100 лет после происходящего в «Викингах». В сериале покажут приукрашенные художественным вымыслом приключения самых известных викингов в истории — Лейфа Эрикссона, Фрейдис Эриксдоттир, Харальда Сурового и нормандского короля Вильгельма Завоевателя. Это история о мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

Автором сценария Хёртс выбрал Джеба Стюарта («Крепкий орешек»), который также назначен шоураннером сиквела. Многие специалисты из разных подразделений творческой команды «Викингов» перейдут в проект «Вальхалла». Производство возглавит студия MGM Television.

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Викинги: Вальхалла
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