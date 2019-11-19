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«Вампирские войны» — трейлер кровавого триллера с Йеном Сомерхолдером

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер фантастического триллера «Вампирские войны» с Йеном Сомерхолдером («Дневники вампира»). 10-серийный первый сезон окажется в доступе довольно скоро — 5 декабря.

Экранизация одноимённого графического романа Джонатана Мэйберри — своеобразная хроника первой войны человечества с вампирами. Сомерхолдер играет доктора Лютера Суонна, чей лучший друг Майкл Фэйн (Адриан Холмс), подцепив неизвестный вирус, превратился в хищника, питающегося человеческой кровью. Эпидемия ширится, монстры множатся, люди начинают войну против вампиров. Суонн пытается разобраться в причинах эпидемии, а его друг тем временем становится главарём вражеского лагеря.

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