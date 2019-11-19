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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix доверил Дэвиду Финчеру сериал-приквел «Китайского квартала» Романа Полански

Знаменитый полнометражный неонуар Романа Полански под названием «Китайский квартал» (1974) попал в поле зрения Netflix. Потоковой сервис заказал пилотный сценарий предыстории классического фильма, а поработают над текстом многосерийного проекта Дэвид Финчер («Охотник за разумом») и сценарист оригинала Роберт Таун.

О сюжете пока не распространяются, описывая его буквально одним предложением. Потенциальный сериал-приквел расскажет о жизни молодого частного сыщика Джейка Гиттеса из погрязшего в коррупции и роскоши Лос-Анджелеса до событий, происходивших в полнометражном фильме, где главного героя сыграл Джек Николсон.

Если сценарий одобрят, Финчер, Таун и Джош Донен («Карточный домик») войдут в команду исполнительных продюсеров проекта.

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