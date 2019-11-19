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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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На канале CBS снова домогаются женщин

Телеканал вновь CBS оказался в центре разбирательств, связанных с неподобающим поведением и домогательствами, факт наличия которых, правда, пока не доказан. На этот раз страсти разгорелись за пределами съёмочной площадки медицинской комедии «Второй шанс Кэрол» с Патрицией Хитон, чей муж Дэвид Хан — исполнительный продюсер проекта — якобы проявил неуважение к одной из коллег. В результате сразу две сценаристки уволились из сериала.

Броти Гупта утверждает, что дважды стала жертвой неприятного инцидента, связанного с Хантом, о чём уведомила отдел кадров, но ожидаемой реакции не дождалась. Первый раз он позволил себе в нерабочее время (после ужина с коллегами в пиццерии) приобнять её и провести рукой по бедру, а второй раз схватил за плечи и «толкнул вперёд» на съёмочной площадке. В обоих случаях Хант утверждает, что не припомнит за собой ничего подобного. CBS заявляет, что с ситуацией давно разобрались, а Хант прошёл тренинг по проблеме сексуальных домогательств.

Гупта в сентябре уволилась из проекта, а в октябре за ней последовала присоветовавшая ей обратиться с жалобой в отдел кадров Марджи Маджи. Последняя утверждает, что за её решение высказаться в защиту коллеги её, как и Гупту, отстранили от присутствия на съёмках. В CBS утверждают, что эти изменения в рабочем плане никак не связаны с жалобами сценаристки, однако потерпевшая им не верит, и уж успела отписаться об этом в своём твиттере.

Я разочарована и подавлена. Они всё ещё могут достойно выйти из положения — признать свои ошибки и пообещать учиться на них.

Сценаристки при помощи юристов вытребовали у канала, по их словам, причитавшиеся им по контракту выплаты. CBS заплатил обеим и не стал обязывать ни одну из них подписывать соглашение о неразглашении. Хант продолжает трудиться в качестве исполнительного продюсера сериала, а Гупта и Маджи наверняка найдут себе идеальное место работы, где им гарантируют защиту от опасного физического контакта с коллегами-мужчинами.

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