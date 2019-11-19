Квентин Тарантино создаст сериал, пьесу и книгу, прежде чем приступит к десятому фильму

Неуёмная творческая энергия Квентина Тарантино не может ограничиться только написанием и съёмками кино. И пока он не даст ей выход, не приступит к работе над десятым (и последним, как он обещал когда-то) фильмом. В этом он признался репортёру Variety на премии BAFTA.

Оказывается, закончив работу над сценарием «Однажды… в Голливуде», Тарантино настолько увлёкся писательством, что случайно написал сериал и пьесу. Он так горел, что не мог приступить к съёмкам картины. А сейчас он пишет книгу. Говорит, к марту закончит.

На подробности режиссёр не расщедрился, но про книгу и сериал уже кое-что известно. Роман расскажет о ветеране Второй мировой, открывшем для себя фильмы Куросавы и Феллини, глубокие и правдивые на фоне голливудских картинок. Пятисерийный вестерн «Закон охоты» (Bounty Law) был написан для полюбившегося Тарантино героя Леонардо Дикаприо — телеактёра Рика Далтона. И Квентин планирует снять сериал лично. Однажды. В Голливуде. Но пока не уверен, что готов провести девять месяцев за этим делом.

И да. Десятый фильм будет. Но увлекающаяся натура пока не знает, каким он будет. Сначала надо разобраться с тем, что написал, а потом думать над финалом-апофеозом:

Если представить, что все фильмы рассказывают одну историю, и каждый фильм — это вагон поезда, то этот будет вроде как грандиозной кульминацией всего. Представляю, что 10-й будет немного более эпилогичным. Квентин Тарантино, режиссёр, драматург, писатель

Звучит неплохо.