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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Сериал по «Властелину колец» продлён на второй сезон

Похоже, у Amazon нет никаких сомнений по поводу своего самого масштабного и горячо ожидаемого проекта — многосерийного приквела «Властелина колец». Съёмки первого сезона только должны стартовать, а потоковый сервис уже оформил сериалу продление. Впрочем, о том, что дело не ограничится одним сезоном было известно изначально — по условиям с Tolkien Estate Amazon обязался снять не менее пяти.

Тем не менее, о самом проекте по-прежнему известно крайне мало. Сообщается, что действие сериала развернётся во Вторую эпоху Средиземья. Актёрский состав включает Джозефа Моула, Макса Болдри, Уилла Поултера и Маркеллу Кавену. Шоураннерами выступают Джон Ди Пэйн и Патрик Маккей, а срежиссирует первые два эпизода из десяти Хуан Антонио Байона.

После съёмок первых двух эпизодов планируется сделать перерыв на 4-5 месяцев, чтобы сценаристы могли начать расписывать второй сезон.

Долгожданная премьера, вероятней всего, случится в 2021 году.

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