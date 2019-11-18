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«Пространство» — расширенный трейлер четвёртого сезона космической фантастики

Больше эпика, больше драмы, новые враги и новые опасности. Долгожданный четвёртый сезон космической фантастики «Пространство» обзавёлся вторым трейлером. Сериал, спасённый в прошлом году от закрытия, покажет свой свежий 10-серийный сезон на потоковом сервисе Amazon 13 декабря.

События продолжения разворачиваются после того, как Протомолекула создала в нашей Солнечной системе кольцевые врата, открыв людям доступ ко множеству планет земного типа. Между Землёй, Марсом и Поясом начинается гонка за земли. Экипаж «Росинанта» прибывает с миссией на одну из таких планет, усеянную руинами давно погибшей внеземной цивилизации. Конкуренты, увлечённые колонизацией, ничего не знают о новом Илусе и таящихся в нём опасностях.

В сериале Нарена Шанкара, Марка Фергуса и Хоука Остби снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Кэс Анвар, Томас Джейн, Шохре Агдашлу, Уэс Чэтэм, Фрэнки Адамс, Чад Л. Коулмэн, Дэвид Стрэтэйрн, Шон Дойл, Кара Ги, Бёрн Горман и другие.

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