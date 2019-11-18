«5 авеню» — тизер комедии с космическим капитаном Хью Лори

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO опубликовал многообещающий тизер научно-фантастической комедии «5 авеню» от автора «Вице-президента» Армандо Ианнуччи. Премьера сериала состоится в январе, но точной даты выхода пока нет.

События разворачиваются в недалёком будущем, когда космический туризм становится для землян самым обычным делом. В центре истории — туристический космолайнер Avenue 5 под командованием капитана Райана Кларка в исполнении Хью Лори.

В сериале также снимаются Зак Вудс, Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс и Сьюзи Накамура.