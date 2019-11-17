Актриса Мо’Ник подала в суд на Netflix за расовую и гендерную дискриминацию

В конце прошло года знаменитая в США комедийная актриса Мо’Ник призвала в своём инстаграме бойкотировать Netflix из-за «гендерных и расовых предубеждений», но потоковый сервис так и не пал жертвой праведного гнева отписавшихся от платформы сочувствующих, и Мо’Ник решила обратиться в суд.

В своём иске актриса обвиняет стриминговый сервис в дефиците расового разнообразия в руководстве компании и равнодушию к афроамериканцам, указывая, что в 2019 году лишь 6% сотрудников потокового гиганта — темнокожие. Представляющий свою клиентку адвокат Майкл Паркс всё разложил по чёрно-белым полочкам.

Netflix — одна из компаний-новаторов Голливуда, однако она не только способствует сохранению расового и гендерного неравенства, но и пользуется разницей в заработной плате мужчин и женщин, которая особенно сильно отражается на чёрных женщинах — на общенациональном уровне они получают лишь 61 цент на каждый доллар, зарабатываемый белым мужчиной. Когда Мо’Ник — одна из самых известных афроамериканок-комиков в Америке — столкнулась с таким анахроничным отношением, она поняла, что настало время бросить вызов существующему порядку.

В своём прошлогоднем призыве к бойкоту Netflix актриса раскрыла, что за стенд-ап для цифровой платформы ей предлагали заплатить всего $ 500 тыс. Тогда как Дэйву Шапеллу и Крису Року заплатили по $ 20 млн, а Эми Шумер — $ 10 млн. При этом Шумер удалось добиться пересмотра условий сделки, чтобы повысить себе плату, тогда как Мо’Ник в этом отказали.

Netflix пока никак не комментирует эту ситуацию.