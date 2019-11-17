Новые сериалы 18–24 ноября

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Марина
Марина

Подполковник Главного Разведывательного Управления. Жёсткая, решительная, расчётливая. Она занимается сбором информации о карантине и его обитателях. Кажется, знает чуть больше о произошедшем инциденте, чем остальные. 
 
Долматов
Долматов

Руководит аванпостом. Один из немногих, кто по-настоящему был готов к жизни после «инцидента». Спокойный, расчётливый, закрытый. Отсёк все чувства ради выполнения поставленной задачи. При этом Долматов не солдафон, он уделяет особое внимание и проявляет заботу о корреспонденте Оле, которая явно оказалась не готова к тому, что происходит вокруг неё. 
 
Алёна
Алёна

Энергичная, дерзкая, своенравная особа. Она хорошо проводит время с парнями, используя их в своих целях. Её обычный образ совсем не сочетается с её работой. Алёна служит в отряде МЧС медиком. Именно поэтому она оказывается в гуще событий. На базе аванпоста Алёна встречается с Олегом и Юрой. Она по-настоящему сближается с Олегом, хотя поначалу использует его лишь в собственных интересах. 
 
Олег
Олег

Обладает неплохой физической подготовкой, обаятельный и доверчивый. Сын состоятельных родителей, потомственный военный. После смерти брата решил доказать отцу, что он настоящий мужчина, поэтому записался на военную службу. Попал в войска специального назначения, где отслужил год до момента событий, описываемых в фильме. В увольнении накануне «инцидента» Олег знакомится с красоткой Алёной и проводит с ней ночь. Вернувшись в часть, он пока не знает, что судьба совсем скоро снова сведёт их вместе. 
 
Оля
Оля

Молодая корреспондентка центрального телеканала. После «инцидента» решает бросить всё и отправиться в зону карантина. Оля оставляет дома мужа, не понимающего, зачем надо ехать в карантин и рисковать собой. Честная, открытая, фанатка профессии, самоотверженная и бескорыстная. На аванпосте Оля сразу же просится на самые опасные вылазки. Так как правительство ввело режим полного информирования населения, военные не могут ей отказать. Так судьба сводит её с Олегом, Юрой и Долматовым. 
 
Юра
Юра

Профессиональный военный, до «инцидента» семь лет служил в десанте, уволился, чтобы начать новую жизнь. Успел пробыть на гражданке полгода. Много работает, возит людей на такси, чтобы содержать больную мать. Честный, немногословный, способен на геройский поступок. Юра ещё на гражданке случайно знакомится с Алёной и Женей. На аванпосте знакомится с Олегом, они сближаются, и когда туда же приезжает Алёна, Юра с легкостью принимает «игру» в любовный треугольник. Но она быстро ему наскучивает, и он переключается на Олю. 
 
???
???

Неизвестный персонаж, загадочный и пугающий. Он сыграет одну из ключевых ролей в постапокалиптических событиях. Но кто он — друг или враг? И чьё лицо скрывается за чёрным воротником? 
 
 
 
 
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СЕРИАЛЫ
 
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Новые сериалы 18–24 ноября

Сериальная неделя ожидается крайне скупой на события. Премьера будет всего одна — фантастический триллер о мире высоких технологий «Поток» от стримингового сервиса Amazon. Среди возвращающихся на экраны проектов — третий сезон анимационного приключенческого фэнтези «Принц драконов» от Netflix.

Среда, 20 ноября

 
Сезон8
NBC
Без ума от тебя Mad About You

комедия

В ролях Пол Райзер, Хелен Хант, Энн Элизабет Рэмси, Лейла Кензл, Джон Панков, Ричард Кайнд

Создатель Дэнни Джейкобсон, Пол Райзер

Сериал рассказывает о повседневной жизни Пола и Джейми Бакман, молодой семейной пары из Нью-Йорка, а также их родственников, друзей и соседей.

Видео

Четверг, 21 ноября

 
Сезон3
CBS All Access
Никакой активности No Activity

комедия

В ролях Тим Медоуз, Патрик Браммалл, Марк Берри, Артуро Кастро, Маккензи Дэвис, Джесси Племонс

Создатель Трент О’Доннелл

Проект, основанный на одноимённой австралийской телекомедии, повествует о двух полицейских из Сан-Диего, которые проводят слишком много рабочего времени вместе. Во втором сезоне детективам Нику Каллену и Джадду Толбеку предстоит иметь дело с коррупционным скандалом, затрагивающим их родной департамент.

Видео

Пятница, 22 ноября

 
Премьера+
Amazon
Поток The Feed

драма, научная фантастика

В ролях Мишель Фэйрли, Дэвид Тьюлис, Гай Бернет, Нина Туссен-Вайт, Джереми Ноймарк Джонс, Клэр-Хоуп Эшити

Создатель Ник Кларк Уиндо

Экранизация одноимённого романа Ника Кларка Уиндо рассказывает о пагубной зависимости людей от социальных сетей. Действие психологического триллера развернётся в ближайшем будущем и сосредоточится на семье изобретателя технологии «Поток», вживляемой в человеческий мозг, позволяя напрямую делиться мыслями, воспоминаниями и эмоциями. Но всё идёт прахом, когда технология превращает людей в жестоких убийц. Семья пытается исправить ситуацию, вернув контроль над спущенным с привязи монстром.

Видео

 
Сезон3
Netflix
Принц драконов The Dragon Prince

анимационный, фэнтези, приключения

В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен, Ракель Бельмонте, Джейсон Симпсон, Джесси Инокалла

Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд

Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.

Видео

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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