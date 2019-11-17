Новые сериалы 18–24 ноября

Сериальная неделя ожидается крайне скупой на события. Премьера будет всего одна — фантастический триллер о мире высоких технологий «Поток» от стримингового сервиса Amazon. Среди возвращающихся на экраны проектов — третий сезон анимационного приключенческого фэнтези «Принц драконов» от Netflix.
Среда, 20 ноября
комедия
В ролях Пол Райзер, Хелен Хант, Энн Элизабет Рэмси, Лейла Кензл, Джон Панков, Ричард Кайнд
Создатель Дэнни Джейкобсон, Пол Райзер
Сериал рассказывает о повседневной жизни Пола и Джейми Бакман, молодой семейной пары из Нью-Йорка, а также их родственников, друзей и соседей.
Четверг, 21 ноября
комедия
В ролях Тим Медоуз, Патрик Браммалл, Марк Берри, Артуро Кастро, Маккензи Дэвис, Джесси Племонс
Создатель Трент О’Доннелл
Проект, основанный на одноимённой австралийской телекомедии, повествует о двух полицейских из Сан-Диего, которые проводят слишком много рабочего времени вместе. Во втором сезоне детективам Нику Каллену и Джадду Толбеку предстоит иметь дело с коррупционным скандалом, затрагивающим их родной департамент.
Пятница, 22 ноября
драма, научная фантастика
В ролях Мишель Фэйрли, Дэвид Тьюлис, Гай Бернет, Нина Туссен-Вайт, Джереми Ноймарк Джонс, Клэр-Хоуп Эшити
Создатель Ник Кларк Уиндо
Экранизация одноимённого романа Ника Кларка Уиндо рассказывает о пагубной зависимости людей от социальных сетей. Действие психологического триллера развернётся в ближайшем будущем и сосредоточится на семье изобретателя технологии «Поток», вживляемой в человеческий мозг, позволяя напрямую делиться мыслями, воспоминаниями и эмоциями. Но всё идёт прахом, когда технология превращает людей в жестоких убийц. Семья пытается исправить ситуацию, вернув контроль над спущенным с привязи монстром.
анимационный, фэнтези, приключения
В ролях Пола Берроуз, Джек Де Сена, Саша Роджен, Ракель Бельмонте, Джейсон Симпсон, Джесси Инокалла
Создатель Аарон Ехаз, Джастин Ричмонд
Фэнтезийный приключенческий эпик повествует о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие со множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.