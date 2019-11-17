«Город грехов» станет сериалом

Студия Legendary Television выкупила права на телевизионную адаптацию комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов» и уже почти договорилась с самым нужным для этого человеком — режиссёром двух полнометражных экранизаций Робертом Родригесом. Предполагается, что оба выступят исполнительными продюсерами проекта, но вот вернутся ли к постановке — пока неизвестно.
Первый «Город грехов» 2005 года не только стал большим коммерческим успехом, но и сумел завоевать уважение профессионалов, а вот сиквел 2014 года выдался откровенно неудачным и при бюджете $65 млн сумел собрать в прокате лишь $39 млн. После этого уже была одна попытка перенести франчайз на малые экраны под руководством шоураннера Глена Маззары («Ходячие мертвецы»), но после краха The Weinstein Company этому начинанию пришёл неизбежный конец.
Увидим ли мы кого-то из знакомых героев, пока не сообщается. В фильмах, напомним, блистали Джессика Альба, Брюс Уиллис, Ева Грин, Микки Рурк, Джош Бролин, Розарио Доусон, Бриттани Мёрфи, Клайв Оуэн, Бенисио Дель Торо, Элайджа Вуд, Джозеф Гордон-Левитт, Джейми Кинг, Джош Хартнетт, Леди Гага и многие другие.
Сообщается, что Legendary Television готова сходу одобрить сериалу с Робертом Родригесом на борту первый сезон, если найдутся желающие его показывать. Также в планах студии запуск анимационного многосерийного приквела, разумеется, с рейтингом R.