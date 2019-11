Клайв Оуэн сыграет Билла Клинтона в «Американской истории преступлений: Импичменте»

Не секрет, что нынче заокеанские медиа экстатично реагируют на одно только слово «импичмент», а потому Райан Мёрфи очень вовремя решил запустить очередную главу своей телеантологии «Американская история преступлений». В разработку уходит третий сезон с актуальным подзаголовком «Импичмент», где речь пойдёт о знаменитом скандале 90-х с участием прежнего обитателя Овального кабинета Билла Клинтона и стажёрки Моники Левински. Бывшего президента США сыграет Клайв Оуэн («Больница Никербокер»).

Вместе с Оуэном в третьем сезоне снимутся Сара Полсон, которая сыграет сотрудницу Белого дома Линду Трипп, раскрывшую связь Клинтона и Левински, Аннали Эшфорд, а также Бини Фелдштейн — ей-то и досталась роль главной участницы скандала Левински.

В основу ляжет книга Джеффри Тубина под лаконичным названием A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. Сценарной адаптацией занимается штатный автор антологии Сара Бёрджесс. В исполнительных продюсерах помимо Мёрфи значатся Нина Джейкобсон, Брэд Фэлчак и Брэд Симпсон. Дата премьеры — 27 сентября 2020 года.