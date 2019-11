«Бруклин 9-9» получил продление на восьмой сезон

Один из главных телевизионных везунчиков — полицейская комедия «Бруклин 9-9» с Энди Сэмбергом — продолжает свою счастливую жизнь на NBC после чудесного спасения годом ранее. Тогда типичный FOX в очередной раз решил прикрыть один из лучших своих сериалов, но бурная реакция общественности сделала своё дело, и ситком обрёл новый дом вкупе с продлением на шестой, а потом и седьмой сезоны.

Воодушевлённые таким поворотом дела зрители быстро обеспечили «Бруклину 9-9» звание самой высокорейтинговой комедии NBC, а потому очередное продление уже не стало большим сюрпризом. Тем не менее, тот факт, что сделано это аж за три месяца до премьеры седьмого сезона, говорит о многом, как и реакция на радостную новость этих ребят:

Good things come to those who w8. The #Brooklyn99 squad will be coming back for Season 8 on NBC! pic.twitter.com/bQsGYA4oG9