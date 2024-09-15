Элизабет Олсен не поняла решение Marvel резко сделать из Алой ведьмы злодейку

Элизабет Олсен допускает очередное появление Алой ведьмы в КВМ, но только в случае правильного использования персонажа. Последний раз актриса исполнила роль Ванды Максимофф в 2022 году в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», где героиня превратилась в полноценную злодейку и оказалась раздавленной обвалившимся зданием. Её дальнейшая судьба неизвестна, и ни Олсен, ни Marvel пока не сообщают, когда Алая Ведьма появится вновь появится на экранах.

Я люблю возвращаться к этому персонажу, когда есть возможность использовать его с пользой. Думаю, создатели просто не знали, что делать с Алой ведьмой. Если найдётся хороший способ использовать её, я всегда буду рада вернуться.

После выхода сиквела «Доктора Стрэнджа» Олсен была удивлена тем, что Marvel направили Алую Ведьму в злодейское русло. Актриса тяжело переживала переход от «ВандаВижна», где героиня была более уязвимым и полноценным персонажем, к «Мультивселенной безумия», где та стала злодейкой.

Поначалу я нервничала и переживала: как мне сделать так, чтобы все это сработало? Но мы справились. Люди были покорены этой женщиной в «ВандаВижне» и сочувствовали ей, а затем появилась возможность манипулировать ими в «Мультивселенной безумия». Аудитория сначала становится на её сторону, а затем испытывает противоречивые чувства.

Пока неясно, вернется ли Алая Ведьма в КВМ, но Кевин Файги выражал такую заинтересованность.