Спин-офф «Детства Шелдона» про Джорджи и Мэнди показал свой первый трейлер

Ну вот, теперь все желающие смогут узнать, как сложилась совместная жизнь старшего брата Шелдона и его супруги. Телеканал CBS опубликовал трейлер ситкома «Первый брак Джорджи и Мэнди». Напомним, этот сериал приходится спин-оффом «Детству Шелдона», которое в свою очередь выступает приквелом «Теории большого взрыва». Теперь не запутаетесь.

Новая семейная комедия из сериальной вселенной Чака Лорри расскажет о супружеской жизни Джорджи Купера (Монтана Джордан) и Мэнди Макалистер (Эмили Осмент), которые вместе с новорожденной дочерью переезжают жить к родителям Мэнди. Что из этого вышло, зрители начнут узнавать 17 октября.