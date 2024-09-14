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Спин-офф «Детства Шелдона» про Джорджи и Мэнди показал свой первый трейлер

Ну вот, теперь все желающие смогут узнать, как сложилась совместная жизнь старшего брата Шелдона и его супруги. Телеканал CBS опубликовал трейлер ситкома «Первый брак Джорджи и Мэнди». Напомним, этот сериал приходится спин-оффом «Детству Шелдона», которое в свою очередь выступает приквелом «Теории большого взрыва». Теперь не запутаетесь.

Новая семейная комедия из сериальной вселенной Чака Лорри расскажет о супружеской жизни Джорджи Купера (Монтана Джордан) и Мэнди Макалистер (Эмили Осмент), которые вместе с новорожденной дочерью переезжают жить к родителям Мэнди. Что из этого вышло, зрители начнут узнавать 17 октября.

Теги
ВидеоПервый брак Джорджи и Мэнди
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Подкасты
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4Лазер-шоу «Три дебила» – 636: «Ловушка» М. Найта Шьямалана, «Виды доброты», «Максин XXX» и «Чужой: Завет»
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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