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Спин-офф «Детства Шелдона» показал свои первые кадры

Источник: CBS

В надежде на то, что из вселенной некогда суперпопулярной «Теории большого взрыва» можно ещё что-то выжать, создатели оригинального сериала и его спин-оффа «Детство Шелдона» ещё до завершения последнего анонсировали новый ситком — о старшем брате гениального учёного Шелдона Купера. Настало время представить товар лицом — в сети появились первые официальные кадры комедии «Первый брак Джорджи и Мэнди».

Портал EW опубликовал эксклюзивные промо-изображения из спин-оффа «Детства Шелдона» с титульными персонажами новой истории Джорджи Купером и Мэнди Макалистер. К своим ролям, как и было заявлено, вернулись Монтана Джордан и Эмили Осмент. Премьера сериала состоится 17 октября.

Кадры из сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди» Кадры из сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди» Кадры из сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди» Кадры из сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди»

За проект в качестве исполнительных продюсеров отвечают Стив Холланд, Стивен Моларо и Чак Лорри.

Теги
Первый брак Джорджи и Мэнди
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