Спин-офф «Детства Шелдона» показал свои первые кадры

В надежде на то, что из вселенной некогда суперпопулярной «Теории большого взрыва» можно ещё что-то выжать, создатели оригинального сериала и его спин-оффа «Детство Шелдона» ещё до завершения последнего анонсировали новый ситком — о старшем брате гениального учёного Шелдона Купера. Настало время представить товар лицом — в сети появились первые официальные кадры комедии «Первый брак Джорджи и Мэнди».

Портал EW опубликовал эксклюзивные промо-изображения из спин-оффа «Детства Шелдона» с титульными персонажами новой истории Джорджи Купером и Мэнди Макалистер. К своим ролям, как и было заявлено, вернулись Монтана Джордан и Эмили Осмент. Премьера сериала состоится 17 октября.

За проект в качестве исполнительных продюсеров отвечают Стив Холланд, Стивен Моларо и Чак Лорри.