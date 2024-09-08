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1 420

Новые сериалы недели: Сильвестр Сталлоне и Джефф Бриджес возвращаются

Источник: Paramount+

Начало осени не принесёт поклонникам сериалов никаких интересных новинок, зато парочку проверенных старинок покажет. Стриминговый сервис Paramount+ презентует второй сезон криминальной драмы Тейдора Шеридана и Терренса Уинтера «Король Талсы». А на кабельном канале FX и стриминге Hulu стартует продолжение шпионского экшен-триллера «Старик» с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу.

Четверг, 12 сентября

 
Сезон2
FX
Старик The Old Man

триллер, детектив, приключенческий, боевик

В ролях Джефф Бриджес, Джон Литгоу, Фаран Тахир, Нур Разуки, Педж Вахдат, Амин Наземзадех

Создатель Джонатан И. Стейнберг, Роберт Ливайн

История о вдовце-пенсионере Дэне Чейсе. От любого другого обывателя старика из Вермонта отличает хранимая им тайна. В юности Чейс служил в военной разведке и был мастером своего дела, но участие в провальной операции в Ливии тридцатипятилетней давности вынудило его пуститься в бега, спасая свою жизнь. И едва Чейс вообразил, будто он в безопасности, как смертельно опасное прошлое напомнило о себе.

Видео

 
Сезон4
Netflix
Эмили в Париже Emily in Paris

комедия, драма, романтический

В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво

Создатель Даррен Стар

Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.

Видео

Воскресенье, 15 сентября

 
Сезон2
Paramount+
Король Талсы The Tulsa King

драма

В ролях Сильвестр Сталлоне, Доменик Ломбардоззи, Макс Каселла, Венсан Пьяцца

Создатель Тейлор Шеридан

Мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди вышел на свободу после 25-летней отсидки и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют гангстера в Талсу, штат Оклахома. Но надеявшиеся там его похоронить просчитались — Манфреди постепенно собирает вокруг себя новую команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.

Видео

Теги
Превью
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