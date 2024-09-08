Новые сериалы недели: Сильвестр Сталлоне и Джефф Бриджес возвращаются

Начало осени не принесёт поклонникам сериалов никаких интересных новинок, зато парочку проверенных старинок покажет. Стриминговый сервис Paramount+ презентует второй сезон криминальной драмы Тейдора Шеридана и Терренса Уинтера «Король Талсы». А на кабельном канале FX и стриминге Hulu стартует продолжение шпионского экшен-триллера «Старик» с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу.
Четверг, 12 сентября
триллер, детектив, приключенческий, боевик
В ролях Джефф Бриджес, Джон Литгоу, Фаран Тахир, Нур Разуки, Педж Вахдат, Амин Наземзадех
Создатель Джонатан И. Стейнберг, Роберт Ливайн
История о вдовце-пенсионере Дэне Чейсе. От любого другого обывателя старика из Вермонта отличает хранимая им тайна. В юности Чейс служил в военной разведке и был мастером своего дела, но участие в провальной операции в Ливии тридцатипятилетней давности вынудило его пуститься в бега, спасая свою жизнь. И едва Чейс вообразил, будто он в безопасности, как смертельно опасное прошлое напомнило о себе.
комедия, драма, романтический
В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво
Создатель Даррен Стар
Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.
Воскресенье, 15 сентября
драма
В ролях Сильвестр Сталлоне, Доменик Ломбардоззи, Макс Каселла, Венсан Пьяцца
Создатель Тейлор Шеридан
Мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди вышел на свободу после 25-летней отсидки и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют гангстера в Талсу, штат Оклахома. Но надеявшиеся там его похоронить просчитались — Манфреди постепенно собирает вокруг себя новую команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.
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