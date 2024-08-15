Сильвестр Сталлоне против Фрэнка Грилло в трейлере второго сезона «Короля Талсы»

Крутые парни не танцуют, они устраивают разборки. В сети появился взрывной трейлер второго сезона криминальной драмы «Король Талсы», где главному герою в исполнении Сильвестра Сталлоне будут противостоять матёрые мафиози Фрэнк Грилло и Нил Макдона. Свежие эпизоды вернутся на стриминговую платформу Paramount+ 15 сентября.

В продолжении сериала Тейлора Шеридана и Теренса Уинтера Дyaйту Maнфpeди и его команде предстоит иметь дело со старыми и новыми угрозами. А ещё своего часа дожидаются незавершённые дела в Нью-Йорке, откуда главного героя в своё время вежливо погнали после его длительной отсидки. Ну и без семейной драмы дело не обойдётся.