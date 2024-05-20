Сильвестр Сталлоне и Фрэнк Грилло — матерые гангстеры за кадром «Короля Талсы» (фото)

«Токсичный» трудоголик Сильвестр Сталлоне не забывает радовать своих поклонников закадровым контентом со съёмок продолжения «Короля Талсы». И намедни исполнитель главной роли опубликовал особенно удачный кадр — с присоединившимся в апреле к касту Фрэнком Грилло. Сразу видно, оба довольны этим соседством.

Во втором сезоне криминальной драмы Грилло играет Билла Бевилакву, матёрого гангстера из Канзас-Сити, у которого появились свои интересы в Талсе. Ну и наверняка эти интересы войдут в конфликт с интересами Дyaйтa «Гeнepaлa» Maнфpeди. Ожидается нешуточное противостояние двух альфачей.

Точной даты возвращения у проекта Тейлора Шеридана пока нет, но уже известно, что новые эпизоды начнут выходить на стриминговом сервисе Paramount+ этой осенью.