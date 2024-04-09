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Сильвестра Сталлоне обвинили в «токсичности» на съёмках второго сезона «Короля Талсы»

Источник: Paramount+

Криминальная драма Тейлора Шеридана «Король Талсы» продолжает страдать от закулисных неурядиц. Ушедший на съёмки в Атланте второй сезон проекта покинула директор по кастингу Роуз Лок. Причина — недопустимое поведение исполнителя главной роли и продюсера сериала Сильвестра Сталлоне.

Сталлоне обвиняют в нарушении трудовой этики и «токсичном» поведении. В частности он отпускал пренебрежительные комментарии в адрес коллег по съёмочной площадке. И это лишь одна из жалоб. Остальные просто пока не стали достоянием общественности.

Ни актёр, ни его представители пока публично никак не прокомментировали эти обвинения.

Продолжение сериала, куда на днях на роль гангстера записался Фрэнк Грилло, планировали премьеровать на стриминговом сервисе Paramount+ этой осенью.

Теги
Король Талсы
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Источник фотографий: Depositphotos

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