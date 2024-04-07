 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Молодой Несмертный Джо на свежем кадре «Фуриосы» Человеку-пауку придётся остановить перерождение Зловещей шестёрки Счастливая Энн Хэтэуэй в объятиях подростка на первом кадре драмы «Думаю о тебе» «Джокер 2» определился со своей музыкальной ориентацией «Детективная карта Такао Амеку» — тизер-трейлер аниме про гениального врача
• • •
 
СЕРИАЛЫ
436

Фрэнк Грилло записался во второй сезон «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне

Источник: Hulu

Актёрский состав криминальной драмы «Король Талсы» усилился за счёт влившегося в каст второго сезона сурового бойца Фрэнка Грилло. Персонаж Грилло — Билл Бевилаква, гангстер из Канзас-Сити, у которого появились свои интересы в Талсе.

Проект Тейлора Шеридана с Сильвестром Сталлоне в главной роли вернётся с новыми эпизодами на стриминговый сервис Paramount+ этой осенью. Съёмки продолжения уже начались и проходят в Оклахоме и Атланте.

Cтaллoнe игpaeт мaфиoзи Дyaйтa «Гeнepaлa» Maнфpeди, кoтopый вышeл нa cвoбoдy пocлe 25-лeтнeй oтcидки и oкaзaлcя в coвceм дpyгoм миpe. B poднoм Hью-Йopкe Гeнepaлy yжe нe paды и oтпpaвляют eгo в Taлcy, штaт Oклaxoмa. Maнфpeди нa дeлe дoкaзывaeт, чтo нигдe нe пpoпaдёт, задумав cкoлoтить нoвyю кpиминaльнyю импepию c нyля.

Теги
Король Талсы
Комментарии

Ещё на эту тему

5Джереми Реннер между добром и злом в тизере третьего сезона «Мэра Кингстауна»

Тоже интересно

0Новое аниме по «Волейболу» обошло по сборам в японском прокате самую кассовую полнометражку франчайза «Дораэмон» 0«Рабочее место, где вы не можете не улыбаться» — анонс аниме про индустрию манги и культуру отаку 2Назад в Дыру к Кайману и Никайдо: у аниме «Дорохедоро» будет продолжение 0Участницы Kiss Of Life опубликовали тизеры к дебютному альбому (ФОТО) 4«Азбука» издаст свежий том комикса «Блэксэд» в России

Далее на КГ

0
Новые сериалы недели: Fallout и дикий Роберт Дауни-младший
 0
Телеовощи. Выпуск 543: Мебель с сюрпризом
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 апреля
 9
Гражданская война в самом разгаре в отрывке из экшена «Падение империи»
 0
Появились новые подробности о комиксе про викинга Дэфстроука
 3
Засланец Алан Тьюдик сыграет в экшен-комедии с Джеком Ричером
 3
Новый сезон мультсериала «Футурама» ожидает зрителей в этом году
 0
Image анонсировало комикс в духе «Бегущего по лезвию»
 3
«Годзилла и Конг» легко перешагнули через экшен «Манкимэн» и ужастик «Омен. Первое знамение»
 0
Росомаха не жалеет вампиров на обложке от создателя «Черепашек-ниндзя»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Миссия невыполнима 7» официально сменила название
 
Кино Адам Сэндлер готовит сиквел культовой комедии «Счастливчик Гилмор»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 511: Спать на монстрах
 
Кино Звезда сериала «Озарк» стала подружкой Человека-волка
 
Кино Юрий Никулин «снимется» в новом фильме Сарика Андреасяна
 
Аниме «История о том, как я пошёл на свидание вслепую, но там не оказалось девушек» — авторы и сэйю для аниме, где парень попадает на необычный «миксер»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 543: Мебель с сюрпризом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 
2Ноль кадров в секунду – 520: Консоль на патриотизме
 
 
5ЕВА
 
 
7Телеовощи – 542: Межпространственный Чумазик
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 120: Цензура и повесточка
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 613: Новый и старый «Дом у дороги», «Летучий корабль», вампиры против Ку-клукс-клана
 
1Ноль кадров в секунду – 519: Смутные игры
 
 
3ЕВА – 574: Только лев всё понял
 
15Телеовощи – 541: Темпоральный Чапаев
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru