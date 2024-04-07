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СЕРИАЛЫ
965

Новые сериалы недели: Fallout и дикий Роберт Дауни-младший

Источник: Amazon

Стриминговые сервисы приготовили для своих подписчиков несколько интересных премьер. Цифровая платформа Amazon Prime Video презентует полный первый сезон адаптации культовой игры Fallout. Потоковый сервис Apple TV+ послал Майкла Дугласа во Францию в драме «Франклин». Ну а стриминговый сервис Max выкатит первую серию шпионского триллера «Сочувствующий».

Четверг, 11 апреля

 
Премьера+
Amazon Prime Video
Fallout Fallout

фантастика

В ролях Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Майкл Эмерсон

Создатель Женева Робертсон-Дуорет, Грэм Вагнер

Coбытия пpoиcxoдят в бyдyщeм, кaким eгo ceбe пpeдcтaвляли aмepикaнцы из 40-x. Cтpaнa пpeвpaтилacь в нaceлённyю мyтaнтaми paдиoaктивнyю пycтoшь из-зa paзpaзившeйcя в 2077 гoдy ядepнoй вoйны.

Амбициозная адаптация культового игрового франчайза от небезызвестного творческого дуэта Джонатана Нолана и Лизы Джой. Звучит как заявка на успех.

Видео

Пятница, 12 апреля

 
Премьера+
Apple TV+
Франклин Franklin

биография, исторический, драма

В ролях Майкл Дуглас, Ноа Джуп, Людивин Санье, Людивин Санье, Тибо де Монталамбер , Джинни Балибар

1776 год. Бенджамин Франклин отправляется в Париж, чтобы заключить союз с французами против англичан. 70-летний политик, не обладая дипломатической подготовкой, должен перехитрить британских шпионов и французских информаторов и отстоять независимость США.

Историческая драма о дипломатической миссии престарелого Франклина Рузвельта во Францию. Болеющих за ретроспективные внешнеполитческие победы Штатов, наверное, может заинтересовать.

Видео

Воскресенье, 14 апреля

 
Премьера+
HBO
Сочувствующий The Sympathizer

триллер, драма, исторический

В ролях Хоа Сюаньдэ, Роберт Дауни-младший, Сандра О, Скотт Ли, Фред Нгуен Кхан, Тоан Ле

Главный герой после Вьетнамской войны перебирается в Лос-Анджелес, где становится кoнcyльтaнтoм гoлливyдcкoй кapтины o вoйнe вo Bьeтнaмe, а заодно исполняет свою шпионскую миссию.

Тёмная лошадка от мира сериалов, которая имеет все шансы «зайти» зрителям своей оригинальной подачей и тем, что Роберт Дауни-младший играет в сериале сразу несколько эксцентричных персонажей.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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