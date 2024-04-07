Новые сериалы недели: Fallout и дикий Роберт Дауни-младший

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1776 год. Бенджамин Франклин отправляется в Париж, чтобы заключить союз с французами против англичан. 70-летний политик, не обладая дипломатической подготовкой, должен перехитрить британских шпионов и французских информаторов и отстоять независимость США.

Историческая драма о дипломатической миссии престарелого Франклина Рузвельта во Францию. Болеющих за ретроспективные внешнеполитческие победы Штатов, наверное, может заинтересовать.