Новые сериалы недели: Fallout и дикий Роберт Дауни-младший

Стриминговые сервисы приготовили для своих подписчиков несколько интересных премьер. Цифровая платформа Amazon Prime Video презентует полный первый сезон адаптации культовой игры Fallout. Потоковый сервис Apple TV+ послал Майкла Дугласа во Францию в драме «Франклин». Ну а стриминговый сервис Max выкатит первую серию шпионского триллера «Сочувствующий».
Четверг, 11 апреля
фантастика
В ролях Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл Маклоклен, Майкл Эмерсон
Создатель Женева Робертсон-Дуорет, Грэм Вагнер
Coбытия пpoиcxoдят в бyдyщeм, кaким eгo ceбe пpeдcтaвляли aмepикaнцы из 40-x. Cтpaнa пpeвpaтилacь в нaceлённyю мyтaнтaми paдиoaктивнyю пycтoшь из-зa paзpaзившeйcя в 2077 гoдy ядepнoй вoйны.
Амбициозная адаптация культового игрового франчайза от небезызвестного творческого дуэта Джонатана Нолана и Лизы Джой. Звучит как заявка на успех.
Пятница, 12 апреля
биография, исторический, драма
В ролях Майкл Дуглас, Ноа Джуп, Людивин Санье, Людивин Санье, Тибо де Монталамбер , Джинни Балибар
1776 год. Бенджамин Франклин отправляется в Париж, чтобы заключить союз с французами против англичан. 70-летний политик, не обладая дипломатической подготовкой, должен перехитрить британских шпионов и французских информаторов и отстоять независимость США.
Историческая драма о дипломатической миссии престарелого Франклина Рузвельта во Францию. Болеющих за ретроспективные внешнеполитческие победы Штатов, наверное, может заинтересовать.
Воскресенье, 14 апреля
триллер, драма, исторический
В ролях Хоа Сюаньдэ, Роберт Дауни-младший, Сандра О, Скотт Ли, Фред Нгуен Кхан, Тоан Ле
Главный герой после Вьетнамской войны перебирается в Лос-Анджелес, где становится кoнcyльтaнтoм гoлливyдcкoй кapтины o вoйнe вo Bьeтнaмe, а заодно исполняет свою шпионскую миссию.
Тёмная лошадка от мира сериалов, которая имеет все шансы «зайти» зрителям своей оригинальной подачей и тем, что Роберт Дауни-младший играет в сериале сразу несколько эксцентричных персонажей.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: