Телеовощи. Выпуск 543: Мебель с сюрпризом

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Содержание
Оценки эпизодов
|02:50 —
|Трейлер шпионской драмы «Сочувствующий»
|07:57 —
|Трейлер мяньячного триллера Сарика Андреасяна «Тень Чикатило»
|17:13 —
|Инопланетная Дафни Кин на свежих кадрах «Звёздных войн: Аколита»
|19:56 —
|Каратель и Сорвиголова принимают бой в «Рождённом заново»
|25:13 —
|Лео Бонарта в «Ведьмаке» сыграет Шарлто Копли
|35:16 —
|«Рипли» (Ripley) — 1x01
|37:10 —
|«Пэриш» (Parish) — 1x01
|48:33 —
|«Задача трёх тел» — 1x03
|56:15 —
|«Сёгун» — 1x07
|01:12:09 —
|«Ходячие мертвецы: Выжившие» — 1x06 (финал сезона)
|01:22:22 —
|«Люди Икс ’97» — 1x04
|01:35:58 —
|«Непобедимый» — 2x07—08 (финал сезона)
|01:58:05 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 3x07—08
|02:07:43 —
|«Хильда» — 3x06—07
|02:19:20 —
|«Профессия — следователь» — 1x04
|02:36:49 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 2x02
|02:45:14 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x10
|02:51:41 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 6x22
|03:04:41 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x06
|03:16:16 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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