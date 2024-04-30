Fallout стал вторым по успешности сериалом Amazon

Сериал Fallout успел выйти, сыскать всенародную любовь, щепотку критики, а также получить официальное продление на второй сезон. И только после всего этого компания Amazon расщедрилась на статистические данные касательно своего нашумевшего релиза.

Согласно данным Amazon, за первые две недели с момента выхода, Fallout посмотрело 65 млн зрителей. Такие цифры делают приключения в постапокалиптической Пустоши вторым по популярности проектом компании — пальму первенства держит самый дорогой сериал «Властелин колец: Кольца власти», вышедший в 2022 году. Возрастной костяк зрителей составляет прослойка от 18 до 34 лет. При этом лишь 40% посмотревших находятся в США, остальные 60% расположились по всему миру. Наиболее популярным Fallout оказался в Великобритании, Франции и Бразилии. При этом следует помнить, что Amazon не раскрывает систему подсчёта зрителей: неизвестно, сколько из них посмотрели одну серию, а сколько — все 8 эпизодов.

Первый сезон Fallout вышел 11 апреля на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Действие разворачивается в будущем, в радиоактивной Пустоши, оставшейся после разрушительной ядерной войны. Сюжет строится вокруг приключений трёх главных героев — выходца из безопасного убежища Люси, послушника Братства Стали Максимуса, и таинственного Гуля, охотника за головами, — чьи судьбы пересекаются по ходу повествования. Главные роли сыграли Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Мойзес Ариас и Кайл Маклахлен.