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СЕРИАЛЫ
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Fallout получил продление на второй сезон

Источник: Amazon

Многосерийный проект известного творческого союза Джонатана Нолана и Лизы Джой под названием Fallout совершенно точно добился успеха. Стриминговый сервис Amazon официально продлил на второй сезон постапокалиптические приключения оптимистки Люси из Убежища 33.

Вышедший 11 апреля первый сезон адаптации культового игрового франчайза, по заверениям стриминговой платформы, вошёл в тройку самых популярных сериалов Amazon. Поэтому, сами понимаете, грех его не продлить. Да и критики проект похвалили.

В продолжение вернутся основные персонажи сюжета в исполнении Эллы Пернелл, Уолтона Гоггинса и Аарона Мотена. Ну и шоураннеры первого сезона Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер продолжат исполнять свои обязанности.

Теги
Fallout
Комментарии (2)

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