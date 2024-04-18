 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Космическая Мишель Йео на первом кадре из фильма «Звёздный путь: Секция 31» Дональд Дак станет Росомахой Тизер и релизное окно хоррора Corpse Party II: Darkness Distortion Дэйзи Ридли ныряет в омут с головой в трейлере драмы «Девушка и море» Трейлер «Джокера 2» вызвал больше интереса, чем первый ролик «Барби»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
341

Стив Бушеми возглавит Академию Невермор во втором сезоне «Уэнсдэй»

Источник: TBS

Второй сезон «Уэнсдэй», съёмки которого вот-вот должны начаться в Ирландии, обрастает первыми подробностями. И главная из них — Стив Бушеми в роли нового директора Академии Невермор. Неплохая замена Гвендолин Кристи, в силу объективных причин покинувшей сериал.

В продолжении вместе с Дженной Ортегой вернутся Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен и Исаак Ордонес. Это, разумеется, не всё — создатели обещали познакомить нас с новыми членами семейки Аддамс, кроме того пока вакантна должность «любовного интереса» главной героини.

Впрочем, Ортега изначально топила за более мрачный тон повествования и, судя по всему, во втором сезоне возьмёт своё. Говорит, нас ждёт больше хоррора и экшена, и вообще размах происходящего на экране будет сопоставим с полноценным фильмом. Так что романтический партнёр Уэнсдэй может и не пригодиться.

Теги
Уэнсдэй
Комментарии

Ещё на эту тему

4Эми Адамс купит робота с внешностью Дженны Ортеги для нового фильма 5Чего ждать от второго сезона «Уэнсдэй»? Дженна Ортега раскрыла, что есть в сценарии +Новые сериалы недели: «Уэнсдэй» Тима Бёртона расширяет вселенную «Семейки Аддамс»

Тоже интересно

2До премьеры новой экранизации ранобэ «Волчица и пряности» вышел её опенинг без титров 3Гора из «Игры престолов» в «живом» трейлере файтинга Tekken 8 10Соня Блейд угрожает на свежем фото со съёмок «Мортал Комбат 2» 16Ещё один Джеймс Бонд одобрил Аарона Тейлора-Джонсона 4Эрмак готов всем навалять в новом трейлере Mortal Kombat 1

Далее на КГ

0
Суровая Аня Тейлор-Джой на свежих промо «Фуриосы: Хроник Безумного Макса»
 0
Мстители официально столкнутся с Чужими в новом комиксе
 7
Шьямалан расставляет «Ловушку» Джошу Хартнетту в трейлере фильма
 0
Baldur's Gate III стала рекордсменом по количеству премий «Игра года»
 4
Дебютное видео Kingdom Come: Deliverance II — долгожданного сиквела исторической RPG
 1
Судя по всему, именно Кевин Файги помог «убить» Камалу Хан в комиксах
 6
«Ведьмак» с Лиамом Хемсвортом завершится пятым сезоном (видео)
 3
Авторы Pokemon GO изуродовали внешность тренеров в новом обновлении
 0
Бывшая участница (G)I-dle Суджин возвращается в мае
 0
Создатели «Черепашек-ниндзя» и другие художники представили обложки для специального комикса
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Огненная Кейт Бланшетт и её команда фриков на свежем кадре «Бордерлендс»
 
Нашли управу: отыскалось новое мощное оружие против Росомахи
 
Неожиданная пара: Робин Гуд и Белль сразятся против монстров
 
Кино Лига всенародности: топовые супергерои DC в следующем десятилетии станут общественным достоянием
 
Второй сюжет нового комикса по «Трансформерам» нарисует новый художник
 
Кино Warner Bros. готовит экшен про чёрного самурая в духе «Безумного Макса»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА
 
 
3Телеовощи – 544: Где проходит граница
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 615: Запрет Гая Ричи, анонс «Матрицы 5», «Годзилла и Конг: Новая империя», «Хитмен. Последнее дело»
 
0Ноль кадров в секунду – 521: Пенис-терминатор
 
 
2ЕВА – 576: Приключения Шерлока Барса и Доктора Водкинса
 
0Телеовощи – 543: Мебель с сюрпризом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 614: «Охотники за привидениями: Леденящий ужас», «Кунг-фу Панда 4», дипфейковый Юрий Никулин
 
2Ноль кадров в секунду – 520: Консоль на патриотизме
 
 
5ЕВА – 575: Путешествие Кино по наркотикам
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru