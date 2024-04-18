Стив Бушеми возглавит Академию Невермор во втором сезоне «Уэнсдэй»

Второй сезон «Уэнсдэй», съёмки которого вот-вот должны начаться в Ирландии, обрастает первыми подробностями. И главная из них — Стив Бушеми в роли нового директора Академии Невермор. Неплохая замена Гвендолин Кристи, в силу объективных причин покинувшей сериал.

В продолжении вместе с Дженной Ортегой вернутся Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен и Исаак Ордонес. Это, разумеется, не всё — создатели обещали познакомить нас с новыми членами семейки Аддамс, кроме того пока вакантна должность «любовного интереса» главной героини.

Впрочем, Ортега изначально топила за более мрачный тон повествования и, судя по всему, во втором сезоне возьмёт своё. Говорит, нас ждёт больше хоррора и экшена, и вообще размах происходящего на экране будет сопоставим с полноценным фильмом. Так что романтический партнёр Уэнсдэй может и не пригодиться.