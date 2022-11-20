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Новые сериалы недели: «Уэнсдэй» Тима Бёртона расширяет вселенную «Семейки Аддамс»

Источник: Netflix

В середине недели стриминговый сервис Netflix организует событийную премьеру — на подходе первый сезон комедийного ужастика «Уэнсдэй» от не нуждающегося в представлении Тима Бёртона. Главную героиню воплощает на экране Дженна Ортега, а игравшая мрачную девочку в фильмах Кристина Риччи на этот раз перевоплотилась в преподавательницу Академии Невермор.

Среда, 23 ноября

 
Премьера+
Netflix
Уэнcдэй Wednesday

комедия, ужастик

В ролях Дженна Ортега, Луис Гусман, Кэтрин Зета-Джонс, Гвендолин Кристи, Кристина Риччи

Создатель Альфред Гоу, Майлз Миллар, Тим Бёртон

Уэнсдэй Аддамс отправляется учиться в Академию Невермор, где ей предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались её родители.

Тим Бёртон представляет свой первый многосерийный проект по культовой вселенной семейки Аддамс. атмосферные промо-материалы настраивают на оптимизм. На «Томатах» первые критики успели одобрить сериал на 73% — неплохое начало.

Видео

 
Конец сезона1
Disney+
Андор Andor

фантастика, боевик, триллер, приключенческий

В ролях Диего Луна, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгаард, Адриа Архона, Фиона Шоу, Денис Гог

Создатель Тони Гилрой

Первый сезон шпионского триллера по вселенной «Звёздных войн» завершится двенадцатой серией. Проект изначально задумывался двухсезонным.

Видео

 
Конец сезона2
Syfy
Чаки Chucky

комедия, ужастик

В ролях Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элиз Маккарти

Создатель Дон Манчини

Второй сезон комедийного ужастика завершится восьмым эпизодом Chucky Actually. Кабельный канал Syfy пока не сообщал, что собирается делать с сериалом дальше.

Видео

Четверг, 24 ноября

 
Конец сезона3
Epix
Пенниуорт: Происхождение дворецкого Бэтмена Pennyworth: The Origin of Batman's Butler

боевик, детектив, драма

В ролях Джек Бэннон, Бен Элдридж, Хэйнсли Ллойд Беннетт, Дороти Аткинсон, Эмма Коррин, Палома Фэйт

Создатель Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон

Десятым эпизодом Highland Wedding завершится третий сезон многосерийного сольника Альфреда Пенниуорта. Потоковый сервис HBO Max пока не сообщал, как поступит с сериалом в дальнейшем.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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