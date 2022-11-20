Новые сериалы недели: «Уэнсдэй» Тима Бёртона расширяет вселенную «Семейки Аддамс»

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Netflix

Уэнсдэй Аддамс отправляется учиться в Академию Невермор, где ей предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались её родители.

Тим Бёртон представляет свой первый многосерийный проект по культовой вселенной семейки Аддамс. атмосферные промо-материалы настраивают на оптимизм. На «Томатах» первые критики успели одобрить сериал на 73% — неплохое начало.