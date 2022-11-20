Билли Бутчер и компания залезли в капсулу к Солдатику на съёмках «Пацанов» (фото)

Закадровые архивы третьего сезона «Пацанов» хранят много интересной информации. И официальный твиттер-аккаунт сериала безвозмездно и часто делится оными со своими верными подписчиками, дабы те не жаловались на отсутствие новостей о четвёртом сезоне, который меж тем тихо-мирно снимают в Торонто.

Поэтому вот вам свежие закадровые фото со съёмок эпизода, в котором наши бравые ребята отправились в Россию, дабы выкрасть пребывавшего в многолетнему плену у русских первого супергероя США в исполнении Дженсена Эклса. Как видите, между дублями место Солдатика в специальной капсуле хранения по очереди занимали его похитители — Карл Урбан, Джек Куэйд и Лас Алонсо.

В четвёртом сезоне все вышеперечисленные тоже обязательно появятся. Никуда не денутся — так шоураннер Эрик Крипке приказал.