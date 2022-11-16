Аль Пачино и Логан Лерман на первых кадрах второго сезона «Охотников»

Продлённая позапрошлым летом на второй сезон криминальная драма «Охотники» настолько незаметно начала и завершила съёмки, что о ней за это время успели подзабыть. Однако же издание Entertainment Weekly выручило всех забывчивых, опубликовав партию эксклюзивных дебютных кадров из второго сезона продюсерского проекта Джордана Пила. Логан Лерман, Аль Пачино и остальная компания продолжают свою охоту на нацистов.

Драма в жанре альтернативной истории возвращается на потоковый сервис Amazon 13 января.

Это история о разношёрстной команде необычных охотников из Нью-Йорка. Её участники отыскивают и уничтожают высокопоставленных нацистов, сбежавших после Второй мировой войны в Штаты, где теперь планируют построить Четвёртый рейх.

Помимо Лермана и Пачино в сериале снимаются Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Шоураннерами числятся Дэвид Вейл и Никки Тоскано («Мотель Бейтсов»).