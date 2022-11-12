 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Sony Pictures нашла способ продолжить работу в России Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре Первый взгляд на Тимоти Шаламе на съёмках «Дюны 2» (фото) Наследница Тони Старка красуется в своём суперкостюме в свежем тизере «Чёрной Пантеры 2» У NMIXX выйдет «рождественский» сингл (фото)
6
СЕРИАЛЫ
288
 
Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

В команде «Властелина колец. Колец власти» есть специалист по птичьему помёту

Источник: Amazon

Что такое погружение в реализм до самого дна? Это когда в вашем творческом коллективе оказываются специалисты по распространению птичьего дерьма, но слабо прощупываются, например, сценаристы. Подъехали свежие откровения актёрского состава фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», судя по которым, создатели сериала уделяли правде жизни на съёмочной площадке куда больше внимания, чем правдивости сюжета.

Сыгравшая в приквеле знатно посмуглевшую нуменорскую королеву Синтия Аддай-Робинсон рассказала. Как сериалоделы заморочились придать городским экстерьерам потёртость и шероховатость, а также снабдить их потёками птичьего помёта, дабы всё в Нуменоре выглядело «как в жизни». Зрители, которым доведётся-таки побывать в этом славном городе в реальности, смогут сравнить ощущения и оценить старания авторов.

Актрису правда нуменорской жизни с вкраплениями птичьих экскрементов поразила особенно.

На съёмочной площадке не раз упоминали, что в проекте есть человек, ответственный за птичий помёт. Такой подход ясно демонстрирует, какие усилия приложены создателями сериала даже там, где ни зрители, ни камеры этого почти наверняка не заметят.

Нынче все ответственные за птичье дерьмо под руководством шоураннеров трудятся в Великобритании на производстве второго сезона эпического фэнтези, чтобы в ближайшем будущем порадовать фанатов реалистичности продолжением этой волшебной истории.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

31Темнокожее Средиземье победило расизм — так считают темнокожие актёры «Колец власти» 24У «Властелина колец. Колец власти» всё плохо с молодой аудиторией +Рецензия и отзывы на сериал «Властелин колец. Кольца власти»

Тоже интересно

0Неделя игр на КГ — главные новости 12–18 сентября 0Ким Джэ Джун — настоящая рок-звезда в новом клипе вместе с японским исполнителем Сугизо 4Мафиози Сильвестр Сталлоне на свежем кадре «Короля Талсы» Тейлора Шеридана 9Джереми Реннер нагнетает в тизере второго сезона «Мэра Кингстауна» 5Джеймс Макэвой уходит на войну в трейлере третьего сезона «Тёмных начал»

Далее на КГ

2
Российские кинотеатры задолжали Sony сотни миллионов рублей
 0
Камбэк Xdinary Heroes с бомбезной песней Hair Cut
 1
Создатель «Андора» написал вступительную сцену в борделе, чтобы проверить Disney на прочность
 0
Режиссёр комедии «Странный: История Эла Янковича» уже пристроился к другому юмористическому проекту
 0
У NMIXX выйдет «рождественский» сингл (фото)
 5
Фантастические твари и Сигурни Уивер в новой роли на свежих кадрах «Аватара 2»
 0
«Андор» — 1x08–10
 15
Кувейт лишил «Чёрную пантеру 2» лесбийского поцелуя и кое-чего ещё
 9
Джеймс Ганн пообещал сделать DC великой
 1
Симу Лю рассказал о сиквеле «Шан-Чи» и том, как долго пробудет в MCU
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Первые превью расхваливают хоррор The Callisto Protocol
 
Том Хэнкс опасается играть главную роль в «Докторе Кто» из-за негативной реакции поклонников сериала
 
ИгрыАниме Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness отправит фанатов аниме вслед за любимыми героями
 
Кино Канг-воин: Джонатан Мэйджерс преобразился для роли в «Человеке-муравье и Осе: Квантомании»
 
Игры Открывающий трейлер Warhammer 40,000: Darktide
 
Кино Она может вас уничтожить — первый взгляд на Михаэлу Коэл в «Чёрной Пантере 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
2ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
7ЕВА – 502: Зовите дрессировщика
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
 
3Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
10ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru