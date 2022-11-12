В команде «Властелина колец. Колец власти» есть специалист по птичьему помёту

Что такое погружение в реализм до самого дна? Это когда в вашем творческом коллективе оказываются специалисты по распространению птичьего дерьма, но слабо прощупываются, например, сценаристы. Подъехали свежие откровения актёрского состава фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», судя по которым, создатели сериала уделяли правде жизни на съёмочной площадке куда больше внимания, чем правдивости сюжета.

Сыгравшая в приквеле знатно посмуглевшую нуменорскую королеву Синтия Аддай-Робинсон рассказала. Как сериалоделы заморочились придать городским экстерьерам потёртость и шероховатость, а также снабдить их потёками птичьего помёта, дабы всё в Нуменоре выглядело «как в жизни». Зрители, которым доведётся-таки побывать в этом славном городе в реальности, смогут сравнить ощущения и оценить старания авторов.

Актрису правда нуменорской жизни с вкраплениями птичьих экскрементов поразила особенно.

На съёмочной площадке не раз упоминали, что в проекте есть человек, ответственный за птичий помёт. Такой подход ясно демонстрирует, какие усилия приложены создателями сериала даже там, где ни зрители, ни камеры этого почти наверняка не заметят.

Нынче все ответственные за птичье дерьмо под руководством шоураннеров трудятся в Великобритании на производстве второго сезона эпического фэнтези, чтобы в ближайшем будущем порадовать фанатов реалистичности продолжением этой волшебной истории.