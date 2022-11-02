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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Темнокожее Средиземье победило расизм — так считают темнокожие актёры «Колец власти»

Источник: Amazon

Издание Variety решило пообщаться с главными участниками каста «Властелина колец. Колец власти» после завершения первого сезона, чтобы узнать, каковы их успехи на полях борьбы с расизмом. Исмаэль Крус Кордова (тёмный эльф), София Номвете (тёмная гномиха) и Синтия Аддай-Робинсон (тёмная королева Нуменора) докладывают, что лёд тронулся и их борьба приносит свои плоды. amazon

Сам факт того, что наш кастинг привлёк внимание, демонстрирует невероятное влияние этого сериала. Сам факт, что это так зацепило зрителей, а наше участие в сериале вызвало такой отклик, просто добавляет величия фэнтези и «Властелину колец» и доказывает плюсы нашего присутствия в проекте. Эта ситуация демонстрирует положение вещей в мире и то, сколько работы нам ещё предстоит. Я очень благодарен тому, что именно нам удалось провести такую рекалибровку, нарушить правила и вершить историю.

Коллеги-женщины полностью поддержали своего напарника, мол, от расистских нападок пришлось и поплакать, и пострадать, но это того стоило, ведь именно они стоят у истоков перемен в индустрии. Кто им внушил подобные мысли, пока не до конца понятно.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (10)

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