Все герои на виду — загадочные персонажные постеры сериала «1899 год»

Официальный твиттер-аккаунт мистического хоррора «1899 год» решил не мелочиться и вывалил в сеть два десятка персонажных плакатов к сериалу. Это чтобы зрители успели хоть немного познакомиться со всеми важными действующими лицами истории. Ну и кому как не создателям «Тьмы» знать, как управляться с ансамблевыми сериалами.

Эмигранты со всей Европы отправляются на поиски лучшего будущего из Лондона в Нью-Йорк. На пути в Новый Свет их корабль «Цербер» сталкиваются с дрейфующим посреди Атлантики опустевшим судном «Прометей». Героям предстоит столкнуться с кошмарными тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.

Премьера первого сезона состоится на стриминговом сервисе Netflix 17 ноября.