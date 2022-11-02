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Все герои на виду — загадочные персонажные постеры сериала «1899 год»

Официальный твиттер-аккаунт мистического хоррора «1899 год» решил не мелочиться и вывалил в сеть два десятка персонажных плакатов к сериалу. Это чтобы зрители успели хоть немного познакомиться со всеми важными действующими лицами истории. Ну и кому как не создателям «Тьмы» знать, как управляться с ансамблевыми сериалами.

Эмигранты со всей Европы отправляются на поиски лучшего будущего из Лондона в Нью-Йорк. На пути в Новый Свет их корабль «Цербер» сталкиваются с дрейфующим посреди Атлантики опустевшим судном «Прометей». Героям предстоит столкнуться с кошмарными тайнами, которые тянутся из далёкого прошлого пассажиров корабля.

Премьера первого сезона состоится на стриминговом сервисе Netflix 17 ноября.

Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год»
Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год» Постеры сериала «1899 год»
Теги
Галерея1899 год
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Комиксы
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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