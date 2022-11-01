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Джеймс Макэвой уходит на войну в трейлере третьего сезона «Тёмных начал»

Во тьме вспыхнет надежда. Кабельный канал HBO опубликовал трейлер третьего — заключительного — сезона эпического фэнтези «Тёмные начала», где суровый бородач Джеймс Макэвой и все, кто ему дорог, отправляются воевать с полчищами ангелов. Премьера восьмисерийного финального сезона стартует 5 декабря.

Экранизация заключительного романа трилогии Филипа Пулмана «Янтарный телескоп» расскажет о последнем этапе приключений Лиры Белаквы (Дафни Кин) и Уилла Парри (Амир Уилсон), которым предстоит сыграть ключевую роль в битве с могущественными ангелами. В третьем сезоне также снялись Рут Уилсон, Симона Кирби, Уилл Кин, Джейд Аноука, Рута Гедминтас и Лин-Мануэль Миранда.

И баннер:

Постеры сериала «Тёмные начала»
Теги
ВидеоТёмные начала
Комментарии (1)

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