 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Призрачный Гонщик» от сценариста Джейсона Аарона вышел на русском языке Марго Робби, Киану Ривз, Джейсон Стэйтем и Роберт Паттинсон в российском сериале «ПМЖейсон» (видео) Сорвиголова и Электра переходят на новый уровень отношений Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» Конец близок в тизере четвёртого сезона ужастика «Прислуга»
4
СЕРИАЛЫ
218
 
Прямая ссылка на новость:

Главную роль в «Чудо-человеке» сыграет Яхья Абдул-Матин II

Источник: HBO

Этот человек уже сыграл супергероя в «Хранителях» Дэймона Линделофа и суперзлодея в дисишных «Акваменах». Настало время сыграть сверхчеловека в Marvel. Яхья Абдул-Матин II получил главную роль в многосерийном сольнике «Чудо-человек» для Disney+.

Персонажа зовут Саймон Уильямс. Он унаследовал от покойного отца бизнес по производству боеприпасов, но его компания проиграла в борьбе за рынок у более успешной Stark Industries во главе с Тони Старком. Уильямс ввязался в преступные связи, приведшие его в тюрьму. Оттуда его освободил Барон Земо, и под его руководством парень пошёл на эксперимент для получения сверхсил. В статусе Чудо-человека противостоял Мстителям, но позже раскаялся в своих деяниях и перешёл на сторону сил добра.

Над сериалом работают постановщик «Шан-Чи» Дестин Дэниэл Креттон (будет режиссировать и продюсировать) и сопродюсер «Соколиного глаза» Эндрю Гест (возглавил сценарную команду). Ранее сообщалось, что в сюжете задействуют Тревора Слэттери в исполнении Бена Кингсли.

Теги
Чудо-человек
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

11Магия юмора в свежем трейлере фэнтези «Уиллоу» 11Легендарный Кевин Бейкон и компания в трейлере спецэпизода «Стражей галактики» 1Съёмки второго сезона «Локи» официально завершены

Тоже интересно

4Флоренс Пью снимется в дебютном фильме Александра Скарсгарда «Стая» 0Неделя аниме на КГ — главные новости 8–14 августа 0«Башня бога» — анонс второго сезона 21«Властелин колец. Кольца власти» и «Дом Дракона» можно посмотреть в российских кинотеатрах 1Военный концепт альбома: группа Dreamcatcher объявила дату возвращения

Далее на КГ

2
Кристин Милиоти сыграет с Колином Фарреллом в cпин-оффе «Бэтмена» о Пингвине
 12
Режиссёр «Чужого 4» ответил на критику от Джосса Уидона: «Ему хорошо удаются фильмы для дебилов»
 0
Полное переосмысление MCU: какое будущее ждёт «Вечных»?
 6
Рон Перлман и Эдриан Броуди засветились в тизере детектива «Покерфейс» от Райана Джонсона
 5
Голливудский размах — Disney хочет улучшить «Доктора Кто»
 0
Издательство Titan Comics анонсировало творческую команду нового комикса о Конане-варваре
 0
«Быть героем X» — анонс и трейлер дико зрелищного китайского супергеройского аниме
 0
«Токийские мстители: Конфликт на Рождество» — трейлер второго сезона фантастической драмы об идейных гопниках
 0
«Меня выгнали из отряда героя...» — анонс второго сезона
 0
Перезапуск диснеевских «Гаргулий» от издательства Dynamite продается большим тиражом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Блондинка» с Аной де Армас не понравилась ни критикам, ни зрителям
 
«Флэш» завершится девятым сезоном
 
Враг приближается в тизере пятого эпизода «Властелина колец. Колец власти»
 
Квир-женщина Эмили Кэри рассказала о связи Алисенты и Рейниры в «Доме Дракона»
 
Игры Ранняя демонстрация Deadrop — шутера от студии стриммера Dr. Disrespect
 
Кино Круг жизни: «Король Лев 2» — новое название фильма, логотип и год выхода
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
 
3Ноль кадров в секунду – 445: Спермобиоз разума
 
10ЕВА – 501: (Не) скучающие божества
 
0Телеовощи – 467: Орки-инцелы
 
3ЕВА
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 538: «Клерки 3», «Ночной оборотень», Дуэйн «Спаситель Всея DC» Джонсон
 
4Ноль кадров в секунду – 444: Инвалиды Готэма
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 466: Тайна какого-то мужика
Ещё
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru