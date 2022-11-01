Главную роль в «Чудо-человеке» сыграет Яхья Абдул-Матин II

Этот человек уже сыграл супергероя в «Хранителях» Дэймона Линделофа и суперзлодея в дисишных «Акваменах». Настало время сыграть сверхчеловека в Marvel. Яхья Абдул-Матин II получил главную роль в многосерийном сольнике «Чудо-человек» для Disney+.

Персонажа зовут Саймон Уильямс. Он унаследовал от покойного отца бизнес по производству боеприпасов, но его компания проиграла в борьбе за рынок у более успешной Stark Industries во главе с Тони Старком. Уильямс ввязался в преступные связи, приведшие его в тюрьму. Оттуда его освободил Барон Земо, и под его руководством парень пошёл на эксперимент для получения сверхсил. В статусе Чудо-человека противостоял Мстителям, но позже раскаялся в своих деяниях и перешёл на сторону сил добра.

Над сериалом работают постановщик «Шан-Чи» Дестин Дэниэл Креттон (будет режиссировать и продюсировать) и сопродюсер «Соколиного глаза» Эндрю Гест (возглавил сценарную команду). Ранее сообщалось, что в сюжете задействуют Тревора Слэттери в исполнении Бена Кингсли.