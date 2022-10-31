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Магия юмора в свежем трейлере фэнтези «Уиллоу»

В приключениях, особенно смертельно опасных, без юмора никуда. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий трейлер многосерийного фэнтези «Уиллоу» от студии Lucasfilm. Сериал-сиквел с Уорвиком Дэвисом стартует на цифровой платформе 30 ноября.

Фильм Джорджа Лукаса 1988 года рассказывал о начинающем волшебнике Уиллоу, взявшемся защитить от могущественной злой колдуньи новорождённую Элору, которой предначертано было погубить волшебницу-тиранку. События продолжения развернутся много лет спустя, а в центре новой истории — команда персонажей, отправившихся спасать похищенного принца.

В сериале также снимаются Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни и Джоэнн Уэлли. Постановщиком выступил Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира»), а сценарий написали шоураннеры Джон Кэздан («Хан Соло») и Венди Мерикл («Стрела»).

И художественный постер:

Постеры сериала «Уиллоу»
Теги
ВидеоУиллоу
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Источник фотографий: Depositphotos

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