Новые сериалы недели: следствие ведёт Павел Прилучный в мистическом детективе «Сны»

За премьеры на этой неделе отвечает многосерийный мистический детектив с Павлом Прилучным и Лизой Моряк в ролях главных расследователей. Меж тем на стриминговом сервисе HBO Max стартует новый сезон супергероики «Титаны» по вселенной DC.
Четверг, 3 ноября
фантастика, боевик
В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ричсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли
Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс
Многосерийный боевик расскажет о команде юных супергероев, в состав которой войдут Дик Грейсон (он же Робин, он же Найтвинг), Старфайер, Рэйвен и другие.
мистика, детектив
В ролях Павел Прилучный, Лиза Моряк, Оскар Кучера, Алексей Гришин, Карэн Бадалов, Эльдар Калимулин
Мистический детектив о девушке, обладающей пугающим даром — в своих снах она видит, как умирают люди.
Братья Андресяны презентуют очередной проект — мистический детектив о девушке, общающейся с призраками. Очень оригинальный концепт. Зато ни в одном из похожих сериалов у главной героини не было напарника в исполнении Прилучного.
Вторник, 4 октября
комедия
В ролях Дуэйн Джонсон, Розарио Доусон, Рэндалл Парк, Брэдли Констант, Стейси Лейлуа, Джозеф Ли Андерсон
Создатель Нахнатчка Кхан
Семейная комедия приоткрывает завесу над событиями 2032 года, где Джонсон метит на пост президента США, а также рассказывает о его детстве, юности и молодых годах.
драма
В ролях Джош Даллас, Луна Блэйз, Джек Мессина, Парвин Каур, Афина Карканис, Мелисса Роксбург
Создатель Джефф Рэйк, Мэттью Фернандес
История начинается с внезапного появления пассажирского лайнера, пять лет назад исчезнувшего с радаров; все его пассажиры, считавшиеся погибшими, на самом деле живы и здоровы. Есть лишь одна загвоздка: они не имеют понятия, где пропадали всё это время, поскольку уверены, что с момента исчезновения прошло несколько мгновений.
Воскресенье, 6 ноября
мистика, драма, триллер
В ролях Джейкоб Андерсон, Сэм Рид, Эрик Богосян, Крис Стак, Кэлин Колман, Виктория Харрис
Создатель Ролин Джонс
Первый сезон завершится седьмым эпизодом под названием The Thing Lay Still. Кабельный канал AMC одобрил производство второго сезона в сентябре.
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