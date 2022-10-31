Новые сериалы недели: следствие ведёт Павел Прилучный в мистическом детективе «Сны»

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Premier

Мистический детектив о девушке, обладающей пугающим даром — в своих снах она видит, как умирают люди.

Братья Андресяны презентуют очередной проект — мистический детектив о девушке, общающейся с призраками. Очень оригинальный концепт. Зато ни в одном из похожих сериалов у главной героини не было напарника в исполнении Прилучного.