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Павел Прилучный ведёт мистическое следствие в трейлере детектива «Сны» Сарика Андреасяна

Повалялась в коме — обзавелась кошмарами и новой профориентацией. Отечественный видеосервис Premier опубликовал трейлер мистического детектива «Сны» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк в главных ролях. Проект продюсируют неутомимые братья Андреасяны — Сарик и Гевонд.

Премьера сериала под режиссурой Давида Дадунашвили («Ресторан по понятиям») состоится на цифровой платформе 3 ноября.

С некоторых пор Женя Журавлёва (Моряк) числится внештатным сотрудником полиции, помогая с расследованиями капитану Макарову (Прилучный). Попасть в органы она умудрилась после того, как обнаружила, что после выхода из комы видит провидческие сны в местах чьей-то гибели. Но героине только предстоит узнать, чем на самом деле является эта невероятная способность, которую сама она считает проклятием.

Постер тоже имеется:

Постеры сериала «Сны»
Теги
ВидеоСны
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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