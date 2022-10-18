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Седлайте драконов! Тизер десятой серии «Дома Дракона» обещает пламя и кровь

Стоило Визерису Таргариену упокоиться, как обстановка при дворе накалилась до предела. Кабельный канал HBO опубликовал тизер десятой — заключительной — серии первого сезона эпического фэнтези «Дом Дракона». Прежде чем попрощаться со зрителями до следующего года, сериал постарается сделать так, чтобы его возвращения поклонники истории о первых Таргариенах Вестероса ждали второго сезона с нетерпением.

В десятом сезоне, намекает тизер, в судьбоносную схватку за власть вступит дочь покойного принцесса Рейнира и её сторонники.

Финальная серия первого сезона «драконьего» приквела «Игры престолов» под названием The Black Queen выйдет на малые экраны 23 октября.

Теги
ВидеоДом Дракона
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