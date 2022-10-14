 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Девушки из (G)I-DLE обнажились для промо нового альбома Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» Критики в восторге от нового «Восставшего из ада» Новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare II задействовал Ники Минаж и прочую тяжёлую артиллерию
1
СЕРИАЛЫ
148
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Властелин колец. Кольца власти» уступил «Кобре Кай» в рейтинговой таблице

Источник: Amazon

По совершенно непонятной и ничем не объяснимой причине рейтинги самого дорогого сериала в истории поползли вниз. Аналитическая контора Neilsen зорко следит за просмотрами на цифровых платформах, пусть и публикует свои отчёты с основательным опозданием. Замеры премьерных серий «Властелина колец. Колец власти» фирма опубликовала в конце сентября, и тогда фэнтези-эпик возглавил топ-10 самых популярных стриминговых проектов с 1253 млн минут просмотра. С выходом четвёртого эпизода ситуация в таблице изменилась.

На первую строчку влетела карате-драма «Кобра Кай», отвоевавшая лавры победителя на второй неделе показа, а вот у «Колец власти» показатели со времён премьеры сократились приблизительно на 18%. К слову, «Дом Дракона» держится всё ещё позади «Колец», но в отличие от своего конкурента количество просмотров нарастил.

Так выглядит список десяти самых популярных проектов на стриминге в период с 12 по 18 сентября:

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

12Зло проявилось на свежих постерах «Властелина колец. Колец власти» 36Саурон и Кольца на подходе? Вышел трейлер финала первого сезона «Властелина колец. Колец власти» 13Боевая Галадриэль и какие-то сектантки на свежих кадрах «Колец власти»

Тоже интересно

4Безумие продолжается в трейлере шестого сезона «Рика и Морти» 24Максимальный пафос! Дуэйн Джонсон антигеройствует под рэпчик в финальном трейлере «Чёрного Адама» 0В январе 2023 года начнётся показ аниме-сериала «Фермерская жизнь в другом мире» 14Первый взгляд на Джуда Лоу во вселенной «Звёздных войн» (фото) 0Трек Fearless группы Le Sserafim набрал больше 100 миллионов прослушиваний на Spotify

Далее на КГ

2
По «Бандам Нью-Йорка» снимут сериал, и Мартин Скорсезе в деле
 0
Боевые монашки против адского мужика в трейлере второго сезона «Монахини-воина»
 1
Создатели «Силиконовой долины» придумали идею для полнометражной тех-комедии
 1
«Звёздное дитя» — первая сэйю и прочие подробности аниме по манге автора «Госпожи Кагуе»
 5
Шутки в сторону! Лиам Нисон таки сыграет в «Голом пистолете»
 3
«Криминальное чтиво» 28 лет спустя: Брюс Уиллис и Джон Траволта в трейлере нового криминального экшена
 0
Медоносный Джейсон Стэйтем привлёк других актёров в свой пчелиный экшен
 0
Ын Би очень хочет утащить поклонников на глубину
 0
Новый Капитан Америка и подружка Дэдпула сыграют в суровом постапокалипсисе
 2
Эмили Блант получает по лицу в свежем трейлере вестерна «Англичанка»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 443: Вместе короче
 
6ЕВА
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru