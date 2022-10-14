«Властелин колец. Кольца власти» уступил «Кобре Кай» в рейтинговой таблице

По совершенно непонятной и ничем не объяснимой причине рейтинги самого дорогого сериала в истории поползли вниз. Аналитическая контора Neilsen зорко следит за просмотрами на цифровых платформах, пусть и публикует свои отчёты с основательным опозданием. Замеры премьерных серий «Властелина колец. Колец власти» фирма опубликовала в конце сентября, и тогда фэнтези-эпик возглавил топ-10 самых популярных стриминговых проектов с 1253 млн минут просмотра. С выходом четвёртого эпизода ситуация в таблице изменилась.

На первую строчку влетела карате-драма «Кобра Кай», отвоевавшая лавры победителя на второй неделе показа, а вот у «Колец власти» показатели со времён премьеры сократились приблизительно на 18%. К слову, «Дом Дракона» держится всё ещё позади «Колец», но в отличие от своего конкурента количество просмотров нарастил.

Так выглядит список десяти самых популярных проектов на стриминге в период с 12 по 18 сентября: