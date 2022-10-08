Саурон и Кольца на подходе? Вышел трейлер финала первого сезона «Властелина колец. Колец власти»

Эпичная эпичность в эпическом трейлере эпического финала первого сезона фэнтези-эпика. В преддверие завершения первого сезона «Властелина колец. Колец власти» стриминговый сервис Amazon выпустил специальный видеоролик, который долен сотрясти зрителей до самого нутра.
Потому что в нём намекают на появление Саурона и, не поверите, появление на свет Тех Самых Колец, к созданию которых ответственные за эту процедуру персонажи примеривались целый сезон.
Грандиозный восьмой эпизод появится на потоковой платформе 14 октября.
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